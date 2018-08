Во время интервью, которое Трамп дал журналистке Айнсли Эрхардт, президент США сказал, что "подумает" над помилованием Манафорта.

"Я очень уважаю то, что он сделал с точки зрения того, что он пережил", - сказал Трамп о Манафорте.

Президент вспомнил, что Манафорт работал еще во времена Рейгана.

"Он работал на Боба Доула, я думаю, его фирма работала для сенатора Джона Маккейна. Он работал много, много людей, много лет", - сказал Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что возможность помилования Пола Манафорта еще не обсуждалась.

President @realDonaldTrump on Paul Manafort: "I have great respect for what he's done in terms of what he's gone through." pic.twitter.com/rbnCd5Al0w

President @realDonaldTrump: "[Jeff Sessions] knows there was no collusion. And what's come out of Manafort? No collusion. What's come out of Michael Cohen? No collusion." pic.twitter.com/nxzbE2TYw6