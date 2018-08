Об этом сообщает CNN.

"Ли Кеум-Сеом ждала встречи со своим сыном на протяжении 68 лет. Сейчас женщине 92. Во время разъединения семьи Санг Чолу было 4 года", - сказано в сообщении.

Ли рассказала о том, что очень сильно волновалась, не зная, что спросить у сына, которого не видела 68 лет.

"Что я должна у него спрашивать? Я должна спросить, что его отец рассказал обо мне. Видимо, отец рассказал ему, как мы разделились, где был наш дом. Я должна спросить об этом", - сказала Ли накануне встречи с сыном.

На встрече Санг Чол показал матери фотографию своего отца. Ли не видела мужа с момента разделения семьи в 1953 году.

"Это фотография моего отца, мама", - сказал Санг Чол.

Для встречи 20 августа отобрали 89 разобщенных семей с более 57 000 желающих.

South Korean Lee Keum-seom, 92, left, weeps with her North Korean son Ri Sang Chol, 71, during the Separated Family Reunion Meeting at the Diamond Mountain resort in North Korea. pic.twitter.com/J5F6VbPGE8