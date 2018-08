Фото ему удалось сделать через иллюминатор МКС.

Черное море омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии. Оно располагается между массивом Восточной Европы на севере, малой Азии на юге, Кавказом на востоке и Балканским полуостровом на западе.

The Black Sea is a crossroads of cultures and #Istanbul is the gateway. #Georgia #Turkey #Russia #Ukraine #Romania #Bulgaria pic.twitter.com/vh8o7ST5da