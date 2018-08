Трагедия разыгралась накануне ночью в 2.30 по местному времени.

В социальных сетях появились фото и видео трагедии.

Как передает полиция, в результате инцидента 47-летний Дуэйн Юд, находившейся за штурвалом самолета, погиб. В то же время его жена и ребенок выжили, несмотря на то, что передняя часть дома была охвачена пламенем и была сильно повреждена, - сообщил сержант полиции Пейсона Ноэми Сандовал.

Следователи полагают, что двухмоторный Cessna 525 принадлежал работодателю Юда, имевшему разрешение на полеты.

Here's what we know about the plane crash in Payson this morning. We'll continue updating as more information becomes available. #KSLAM #KSL https://t.co/ZJK63MlUMk pic.twitter.com/iBWyTMFUv2

В полиции также рассказали, что Юд был опытным пилотом и что он намеренно влетел в свой дом.

Также стало известно, что погибшего перед этим уже задерживала полиция по подозрению в домашнем насилии. Накануне Юд в нетрезвом состоянии напал на свою жену, за что и был задержан, но выпущен вскоре под залог.

Tune in to KSL 5 News at Noon. @newsyCaitlin will be live with updates regarding plane crash in Payson, which officials are saying was an intentional act by Duane Youd, the pilot who died in the incident. pic.twitter.com/wl3dd0cEFL