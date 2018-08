В момент происшествия на борту не было никого, кроме угонщика. Через некоторое время после вылета лайнер потерпел крушение и упал в залив Пьюджет. В аэропорту временно приостановили вылеты всех рейсов.

Авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что угнанный самолет Bombardier Q400 принадлежал входящей в его группу авиакомпании Horizont Air. Инцидент произошел около 20:00 вечера по местному времени 10 августа. В компании также отметили, что на борту был только один человек, который управлял самолетом.

В полиции заявили, что на перехват самолета отправили два истребителя F-15. Лайнер пытались держать на безопасном расстоянии от людей. Полиция подчеркнула, что истребители не причастны к крушению самолета.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU