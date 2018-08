Сегодня стартовала рекламная онлайн-кампания столицы Литвы, Вильнюса. Еще до официального старта она вызвала огромный резонанс - город представляют как "европейскую точку G".

Об этом сообщает Delfi.

Основной идеей рекламы Go Vilnius является представление Вильнюса как неоткрытого европейского сокровища, которое является чистым удовольствием.

"Вильнюс – это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда ее находят, это потрясающе", - сказано в рекламных роликах.

Также разработаны рекламные плакаты, где изображена девушка, сжимающая простыню-карту в том месте, где находится Вильнюс.

В то же время, литовская католическая церковь раскритиковала эту рекламу, утверждая, что она укрепляет имидж города как объекта секс-туризма.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что маркетологи выбрали "странный метод рекламы", но, по его мнению, нормы морали они не преступили.

Рекламное агентство Go Vilnius утверждает, что используя игру слов и метафоры, представляет столицу Литвы как город, который доставляет удовольствие, а реклама не является вульгарной.

Еще до официального начала рекламной кампании ей было посвящено 900 публикаций в иностранной прессе, заявила директор агентства Go Vilnius Инга Романовскене. Вильнюс рекомендовали посетить The New York Times, главные британские новостные порталы The Guardian и The Independent, французские, немецкие и финские СМИ.

