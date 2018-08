Это случилось через неделю после сильных подземных толчков, которые произошли на том же острове, пишет DW.

Новое землетрясение, в результате которого погибло не менее 39 человек и десятки получили ранения, вызвало небольшое цунами высотой в 13 сантиметров. К вечеру воскресенья по местному времени индонезийские власти вновь распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

Местные СМИ рассказывают о поврежденных зданиях на Ломбоке и на знаменитом курортном острове Бали, располагающемся примерно в 100 километрах к западу.

Корреспондент австралийского вещателя ABC сообщил о повреждениях в аэропорту Бали.

Эпицентр нынешнего землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока и на 15-километровой глубине. За ним последовал ряд повторных толчков. Спасательные службы призвали местное население и туристов держаться подальше от берегов. Помимо этого, толчки ощущались на острове Ява.

Кадры, снятые очевидцами удара стихии, опубликовал канал Sky News.

At least three people have been killed after a powerful 7.0 magnitude earthquake hit the popular tourist island of Lombok, near Bali in Indonesia



