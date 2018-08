Всего на борту находились 97 пассажиров и 4 членов экипажа.

Губернатор штата Дуранго подтвердил, что при крушении никто не погиб.

"Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431. В настоящий момент там находится часть кабинета (штата) во главе с координатором Росарио Кастро, чтобы оказать помощь раненым и сотрудничать с властями аэропорта", - написал он в Twitter.

ALERT Aeroméxico Flight #AM2431 Embraer ERJ-190AR (XA-GAL) has crashed shortly after takeoff from Guadalupe Victoria International Airport, Mexico. At least 80 occupants on board are injured. pic.twitter.com/obeK0ruirl