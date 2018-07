Полиция Пекина сообщила, что устройство "фейерверк" был взорван на пересечении улиц Тяньцзе Лу и Анжиалу Лу около 13 часов по местному времени.

"Мужчина зажег, предположительно, фейерверк, произошел взрыв, он получил ранение руки, угрозы жизни нет", – сказано в сообщении.

Мужчину задержали и отправили в больницу.

Информации о других пострадавших пока нет.

СМИ пишут, что задержанному 26 лет, он житель Внутренней Монголии, автономного района на севере Китая. Полиция начала расследование произошедшего.

Также предполагают, что мужчина попытался перебросить через ограду самодельную бомбу. Однако устройство взорвалось у него в руках.

На видео и фотографиях, предположительно снятых на месте происшествия, виден дым. Пользователи социальной сети Weibo были встревожены.

Witnesses say one person injured in explosion outside US embassy in Beijing. Visa applicants have returned to queue outside the embassy pic.twitter.com/12F8wWlrm6