Известную американскую певицу Деми Ловато госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса. У артистки подозрение на передозировку наркотиками. Об этом сообщает ВВС.

"25-летняя девушка была обнаружена без сознания с симптомами передозировки, возможно героином", - сказано в сообщении.

Ловато борется со злоупотреблением психоактивными веществами в течение многих лет и, скорее всего, в последние недели у нее случился рецидив.

Певица должна была завершить свой тур Tell Me You Love Me концертом в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, в четверг.

В октябре прошлого года о певице был выпущен документальный фильм, в котором Деми Ловато призналась, что начала употреблять наркотики в 17 лет с кокаина.

"Впервые, когда я попробовала, я потеряла контроль. Мой отец был наркозависимым и алкоголиком. Наверное, я все время пыталась найти в этих вещах то же, что и он, потому что он, выбирая между ими и семьей, выбрал их", - говорила певица.

Впервые на лечение Ловато отправилась в 2010 году в центр психологической помощи в Чикаго.

Как сообщали Українські Новини, в одесской гостинице от отравления наркотиками умерли эстонцы.

Ранее в Запорожской области полиция накрыла наркопритон.