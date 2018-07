22 июля в 08:50 должен состояться запуск ракеты "Falcon 9" от компании "SpaceX", которая выведет на орбиту канадский спутник "Telstar 19V". Трансляцию вы сможете увидеть на нашем сайте.

Как сообщает Naked Science, запуск произведут с расположенного на мысе Канаверал Космического пускового комплекса-40. Принадлежащий канадскому спутниковому оператору "Telesat" коммуникационный аппарат "Telstar 19V" будет выведен на геопереходную орбиту.

Для старта используют новейшую и заключительную версию ракеты "Falcon 9" — "Block 5". Согласно имеющимся данным, планируют возвращение первой ступени на океанскую платформу "Of Course I Still Love You".

Напомним, ракета-носитель "Falcon 9" имеет возвращаемую после запуска первую ступень, которую можно использовать для осуществления повторных стартов. Данных подход призван повысить экономичность космических запусков. Причем со временем она должна лишь расти.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX впервые запустила к МКС ранее использованный космический грузовой корабль Dragon на использованной ракете-носителе.

Ранее Илон Маск показал неудачные посадки ракет SpaceX.