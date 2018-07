Афганские официальные лица заявили, что инцидент все еще расследуется, и неясно, были ли удары нанесены афганскими или американскими самолетами, оба из которых вылетели в целях поддержки операции. В заявлении военных США говорилось, что нет никаких доказательств того, что их самолеты причастны к этому.

Представитель губернатора Кундуза Нематуллах Темори, сказал, что женщины и дети были среди 14 человек, убитых в ходе рейда в Чардаре, в районе за пределами города Кундуз, который уже давно сражался между талибами и правительственными силами безопасности, - говорится в сообщении.

All of them are civilians, killed by US Aitstrike, 20 Afghans of 3 families, said & confirmed by District Govornor Mr. Farooqi & Local of area. Chardara district, #Konduz, #Afghanistan pic.twitter.com/mygfjyTXwT