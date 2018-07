"В Хельсинки президент договорился о текущем диалоге между двумя сотрудниками Совета безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона (Советника по национальной безопасности президента США - УП) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся", - написала она.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.