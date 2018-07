Об этом сообщает ABC News.

В частности, Трамп заявил, что доверяет американской разведке, когда свет неожиданно погас на несколько секунд.

"Упс, они только что выключили свет. Это должно быть разведка", - сказал Трамп.

WATCH: Lights in White House go out as Pres. Trump says he has "full faith and support for America's intelligence agencies."



"Oops, they just turned off the light. That must be the intelligence agencies." https://t.co/1CmKWam03G pic.twitter.com/w2aGMnjpxS