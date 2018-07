Про це повідомляє ABC News.

Зокрема, Трамп заявив, що довіряє американській розвідці, коли світло несподівано вимкнулось на кілька секунд.

"Упс, вони щойно вимкнули світло. Це, певно, розвідка", - сказав Трамп.

WATCH: Lights in White House go out as Pres. Trump says he has "full faith and support for America's intelligence agencies."



"Oops, they just turned off the light. That must be the intelligence agencies." https://t.co/1CmKWam03G pic.twitter.com/w2aGMnjpxS