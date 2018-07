Imagine Dragons презентовала новую композицию под названием "Natural". Это уже третья премьера группы в 2018 году. Западные музыкальные издания назвали новую композицию настоящим хитом, который имеет все шансы возглавить чарты.

Об этом сообщает 24канал.

После успешного музыкального альбома 2017 года "Evolve" Imagine Dragons представили композицию "Next To Me" (более 75 миллионов просмотров на YouTube) и песню "Dragons Born To Be Yours" совместно с норвежским диджеем Kygo (более 54 миллионов просмотров на YouTube).

И третья композиция этого года "Natural" имеет все шансы побить предыдущие рекорды! Ведь всего за 4 часа после публикации на YouTube аудио-версию прослушали более 300 тысяч раз! А к концу дня количество просмотров приблизилось к 1 миллиону.

Вероятно, представленные композиции войдут уже в четвертый студийный альбом группы, но пока о нем никакой официальной информации нет. Послушать Imagine Dragons в Украине можно будет в последний день лета – 31 августа в Киеве.

