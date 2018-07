Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, что запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", - заявили американские дипломаты.

We are deeply concerned about today’s assaults on civil society and @nab_ukr. Titushki intimidating reformers and an ineffective police response is not acceptable in a modern, democratic society. @Shabunin