Об этом сообщает CBS.

"90 дайверов со всего мира, лучшие из лучших, пришли, чтобы спасти этих мальчиков, и за такой короткий промежуток времени им это удалось. Операция заняла три дня", - сказано в сообщении.

Подростки из местной футбольной команды и их тренер попали в пещеру 23 июня. Из-за ливней вода затопила вход, и они оказались заперты.

В результате поисковой операции их обнаружили 2 июля. Сама эвакуация началась шесть дней спустя. В ходе операции погиб один из участвовавших в ней дайверов.

