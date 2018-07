Об этом Маск рассказал в Twitter.

По словам предпринимателя, после обсуждения, в котором участвовали инженеры SpaceX, спасатели и эксперты, идея с миниатюрной подводной лодкой была выбрана в качестве "первичного" способа спасения школьников.

Подводную лодку соберут из частей ракеты Falcon 9. Предприниматель отметил, что в субмарине не будет много свободного места — только необходимое для того, чтобы туда мог поместиться небольшой взрослый человек или ребёнок.

Один из пользователей Твиттера спросил у Маска, успеет ли компания построить устройство до того, как пещеру окончательно затопит из-за дождей.

Предприниматель заявил, что SpaceX закончит сборку в течение 8 часов и после 17-часового перелёта подводная лодка окажется в Таиланде.

Инженеры компании прорабатывали несколько вариантов спасения школьников, одним из них была надувная труба со встроенными воздушными замками.

Эту идею Маск предлагал с самого начала, но неизвестно, отказались ли от неё в связи с постройкой подводной лодки.

Some good feedback from cave experts in Thailand. Iterating with them on an escape pod design that might be safe enough to try. Also building an inflatable tube with airlocks. Less likely to work, given tricky contours, but great if it does.