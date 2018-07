Про це Маск розповів в Twitter.

За словами підприємця, після обговорення, в якому брали участь інженери SpaceX, рятувальники та експерти, ідея з мініатюрним підводним човном була обрана в якості "первинного" способу порятунку школярів.

Підводний човен зберуть з частин ракети Falcon 9. Підприємець зазначив, що в субмарині не буде багато вільного місця — тільки необхідне для того, щоб туди міг поміститися невелика доросла людина чи дитина.

Один з користувачів Твіттера запитав у Маска, чи встигне компанія побудувати пристрій до того, як печеру остаточно затопить через дощі.

Підприємець заявив, що SpaceX закінчить збірку протягом 8 годин і після 17-годинного перельоту підводний човен опиниться в Таїланді.

Інженери компанії опрацьовували кілька варіантів порятунку школярів, одним з них була надувна труба з вбудованими повітряними замками.

Цю ідею Маск пропонував з самого початку, але невідомо, чи відмовилися від неї у зв'язку з будівництвом підводного човна.

Some good feedback from cave experts in Thailand. Iterating with them on an escape pod design that might be safe enough to try. Also building an inflatable tube with airlocks. Less likely to work, given tricky contours, but great if it does.