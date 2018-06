Об этом сообщает CNN.

В частности, мужчина попытался против воли поцеловать журналистку, пока она вела прямой эфир в Екатеринбурге.

В отличие от своей коллеги, пострадавшей в подобной ситуации, она не растерялась и накричала на агрессора.

"Не делай этого! Никогда не делай этого снова. Я не позволю тебе это делать, никогда, хорошо? Это не вежливо, это неправильно", - сказала журналистка мужчине.

После этого, комментируя произошедшее, Гимарайс сказала, что почувствовала себя обиженной и беспомощной.

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA