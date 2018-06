Сенегальцы готовятся выйти на матч против сборной Японии сегодня, 24 июня. Часть тренировки была открытой и за не могли наблюдать зрители. После небольшой разминки футболисты сборной Сенегала решили станцевать народный танец и тем самым поднять себе настроение и боевой дух.

Senegal are in great spirits ahead of #JPNSEN 🕺 pic.twitter.com/Wa4L1VswHk