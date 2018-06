Станция "Хаябуса-2" была запущена к астероиду "Рюгу" в 2014 году, чтобы изучить его и доставить на Землю образцы грунта и камня с его поверхости.

Сейчас камеры "Хаябусы" уже различают форму астероида. В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) шутят, что небесное тело оказалось астероидом типа "данго", потому что напоминает формой японский сладкий пельмень.

Астероид напоминает пельмень. Фото: Twitter/haya2e_jaxa

Также сейчас камеры "Хаябуса-2" позволяют различить, что поверхность "Рюгу" испещрена выбоинами и кратерами. Кроме того, стало понятно, что астероид движется по ретроградной орбите, то есть в противоположном по отношению к Земле и Солнцу направлении.

С помощью телескопической камеры ONC-T, установленной на межпланетной станции удалось между 14 и 15 июня снять видео, которое появилось на странице станции в Twitter.

We have seen Ryugu rotating! A series of 52 images taken at a distance of about 700km show an angular-looking asteroid. https://t.co/nGff3YIPLs pic.twitter.com/Yo0JgfNz6s