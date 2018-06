"Мы снимем санкции тогда, когда ядерные боеголовки перестанут быть фактором. Санкции играют важную роль, однако они будут сняты именно тогда. На данный момент санкции остаются в силе", - заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали "очень важный и всеобъемлющий документ", детали которого пока не провозгласили, - говорится в сообщении.

Трамп также сообщил, что переговоры с КНДР состоялись лучше, чем кто-либо мог ожидать.

