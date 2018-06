Народный депутат от Оппозиционного блока Юлия Лёвочкина принимает участие в Саммите Women Political Leaders 2018, который начинается сегодня в Вильнюсе и продлится до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба партии ОБ

WPL Саммит 2018 проводится под патронажем Президента Литвы Дали Грибаускайте в сотрудничестве с Советом женщин-лидеров мира (CWWL), принимающей стороной выступает Сейм Литовской Республики.

В этом году Саммит WPL 2018, согласно информации организаторов, собрал более 400 женщин-глав государств и правительств, министров, парламентариев и мэров более, чем из 80 стран мира. Среди участников Саммита – Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, Президент Непала Бидхья Деви Бхандари, Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчиле, ряд действующих женщин-парламентариев, а также женщины-политики, ранее занимавшие высокие посты в своих странах.

Повестка дня предусматривает обсуждение важнейших актуальных вопросов – от IT-сферы до проблем экстремизма и радикализма в мире и роли женщины в процессах принятия решений в реалиях глобального мира.

Напомним, WPL проводит саммиты ежегодно в различных регионах. Ранее принимающей стороной выступал Брюссель (Бельгия), Кигали (Руанда), Аддис-Абеба (Эфиопия), Мехико (Мексика), Амман (Иордания). В частности, последний раз Саммит проходил в ноябре 2017 года в Рейкьявике (Исландия).

Женщины-парламентарии. По состоянию на 1 мая 2018 года, согласно статистическим данным межпарламентского союза "For democracy. For everyone", доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах стран мира, составляла 23.8% от общего количества парламентариев. По сравнению с 2000 годом указанная доля выросла всего на 10%.

Женщины-главы государств. По состоянию на 2017 год всего 11 женщин в мире занимали президентские должности, что составляет 7.2% от общего количества.

Женщины на министерских должностях. По состоянию на 2017 год женщинам по всему миру принадлежало 1237 министерских портфелей. Большинство министерских должностей женщины занимали в сфере окружающей среды, природных ресурсов и энергии.