"На данный момент мы знаем, что 53-летний австриец достал нож, проявляя вербальную агрессию. Когда дело дошло до конфронтации с двумя полицейскими, он был ранен одним из них. У нас нет информации, указывающей на террористические или исламистские мотивы", - заявил представитель полиции Винфрид Венцель.

В "Твиттере" берлинской полиции сообщается, что инцидент произошел около четырех часов пополудни по местному времени. Мужчина, имя которого не называется, был ранен в ногу.

В полиции призвали не пытаться спекулировать о произошедшем.

Таблоид Bild пишет о двух пострадавших, однако официально это не подтверждено. Газета Tagesspiegel также сообщает о двух раненых - подозреваемом и человеке, на которого он напал.

Информагентство DPA сообщило, что нескольким очевидцам происшествия потребовалась помощь психологов.

Как сообщают местные СМИ, инцидент, предположительно, не связан с терроризмом.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A