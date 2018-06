В Брюсселе, на ежегодной Конференция EFC, была представлена фотокнига "Донбасс и Мирные", изданная Фондом Рината Ахметова.

Конференция Европейского центра фондов (EFC), объединяющего более 500 крупных благотворителей, стала одним из самых значимых событий в Европе. Представители филантропических организаций обсуждали и решали, как развивать этот сектор в будущем. Рассмотреть глобальные проблемы предлагается через культуру.

Фонд Рината Ахметова представлял на конференции Украину. Книга "Донбасс и Мирные" была презентована в рамках сессии "A matter of culture – Civil society and democratic dialogue in Central and Eastern Europe" ("Значение культуры: гражданское общество и демократический диалог в Центральной и Восточной Европе").

"Уникальное издание "Донбасс и Мирные" - книга о войне и мирных жителях Донбасса. 11 пронзительных историй о судьбах самых незащищенных людей: детей, получивших ранения, и стариках, оставшихся в прифронтовой зоне. Все эти люди смогли выжить благодаря помощи Рината Ахметова. За четыре года войны Фонд соприкоснулся с судьбами более миллиона человек, которым ежедневно оказывает гуманитарную помощь. За это время у нас накопилось огромное количество реальных историй о людях трагической судьбы. Так родилась идея сделать арт-проект, показавший бы лица этой войны. Лица Мирных. Ведь просто статистика, даже ужасающая, делает огромную беду обезличенной. Мы хотим, чтобы голоса Мирных были услышаны, хотим донести людям правду о событиях на Донбассе", – сказала в своем выступлении Наталия Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По оценкам ООН, пострадавших от боевых действий на востоке Украины 4,4 млн человек. А сам Донбасс признан одним из самых заминированных регионов на планете. 220 тысяч детей, по данным ЮНИСЕФ, ежедневно вынуждены посещать школы в зоне боевых действий. Каждый день эти дети рискуют быть ранеными или убитыми, подорваться на минах или снарядах. Они учатся в зданиях, где в стенах зияют дыры после обстрелов, а окна заложены мешками. Где в подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах валяются осколки снарядов.

Участники конференции высоко оценили появление фотокниги "Донбасс и Мирные".

"Рассказать о тяжелой гуманитарной ситуации на Донбассе через судьбы обычных граждан – это лучший способ достучаться до каждого. Никакая статистика не затронет так сердце, как история маленькой девочки. От этих человеческих историй, представленных в книге, просто мурашки по коже", – сказала Аида Каллендер из Сараево.

...Шестилетняя Меланья Абдурашитова из Мариуполя осталась жива, потому что мама закрыла ее своим телом от снаряда, а сама погибла. Девочка не теряет оптимизма, несмотря на то, что у нее нет одной ножки. А для 90-летней (на тот момент) Клавдии Шейко из Ольгинки, потерявшей дочь и внучку, стал смыслом жизни внук Паша, которого она взяла под опеку. Ее мечта – подольше пожить, чтобы поставить мальчика на ноги.

Директор Фонда Рината Ахметова Роман Рубченко подчеркнул, что гуманитарная миссия оказывает помощь жителям Донбасса с 2014 года, с самого начала боевых действий.

"Фонд сфокусировался на помощи самым незащищенным категориям мирных жителей: одиноким матерям, многодетным семьям, старикам, людям с инвалидностью, раненым детям. Это люди без системной помощи и решения их ежедневных проблем просто могли бы не выжить", – сказал Рубченко.