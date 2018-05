Украина ввела санкции против системы моментальных интернет-расчетов webmоnеy. Об этом говорится в указе Президента №126 от 14 мая 2018 года, передают Українські Новини.

Данный указ вводит санкции в отношении компании WM Transfer Ltd (Литва), общества с ограниченной ответственностью "ВМР"(Россия), общества с ограниченной ответственностью "Вебмани.Ру" (Россия), акционерного общества "Небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата" (Россия), акционерного общества "Вычислительные силы" (Россия), компании "webmоnеy Europe Ltd" (Великобритания), компании "Amstar Holdings Limited" (Гонконг), компании "INDX Transactions Ltd" (Британские Виргинские острова), представительства в Украине "Финансовой компании Элми", внутригосударственной системы расчетов webmоnеy.UA, финансового учреждения "ВМ-Фактор" (Киевская область), компании "Пейместер" (Киевская область), ООО "Агентство гарантий" (Киевская область), которые аффилированы с российской платежной системой.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала из Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование и приостановку лицензий, ограничение на предоставление компаниям телекоммуникационных услуг, прекращение выдачи разрешений на ввоз или вывоз из страны валюты, а также запрет Национальному банку регистрировать указанные компании в качестве участника международной платежной системы.

Кроме того, санкции предполагают запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям доступ к аффилированным с webmоnеy ресурсам "capitаller.ru", "mini.webmonеy.ru", "mini.wmtransfеr.cоm", "light.wеbmoney.ru", "light.wmtransfеr.cоm", "wiki.webmonеy.ru", "webmonеy.ru", "wmtransfеr.cоm", "passport.webmonеy.ru", "security.webmonеy.ru", "security.wmtransfеr.cоm", "exchangеr.ru", "login.wmtransfеr.cоm", "crеdit.webmоnеy.ru", "debt.wmtransfer.cоm", "banking.guarantee.ru", "banking.gdcert.cоm", "banking.wmeuro.eu", "webmоnеy.ua", "banks.webmоnеy.ru", "arbitrage.webmоnеy.ru", "keeper.webmоnеy.ru", "keeper.wmtransfer.cоm", "wmsc1.webmоnеy.ru", "wmsc2.webmоnеy.ru", "wmsc3.webmоnеy.ru", "wmsc4.webmоnеy.ru", "merchant.webmоnеy.ru", "merchant.wmtransfer.cоm", "telepay.webmоnеy.ru", "telepay.wmtransfer.cоm", "wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.cоm", "arbitrage.webmоnеy.ua", "files.wmtransfer.cоm", "mail.wmid.cоm", "advisor.wmtransfer.cоm", "paymaster.ua", "elmi.ua", "wm-factor.cоm.ua".

Санкции введены на 3 года.

Как сообщали Українські Новини, Украина ввела санкции против Дерипаски и еще 6 российских олигархов.

Тем временем, Украина ввела санкции против Молдавского метзавода на 3 года.