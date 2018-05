Eat What You Want Day Фото: instаgram.com/ savоrysweetsisters

Eat What You Want Day Фото: instаgram.com/ savоrysweetsisters

Сегодня в США отмечают Национальный день, когда можно есть все то, что хочется - Eat What You Want Day, пишет WSPA.

Это тот исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку.

Этот неформальный праздник отмечается ежегодно 11 мая.

День поощряет есть такую еду, как фаст-фуд, при этом не чувствуя себя виноватым. Многие диетологи даже согласны с тем, что короткий перерыв в обычной диете не вредит организму.

Пользователи соцсетей массово постят фото с "вредной едой".

Eat What You Want Day Фото: instаgram.com/jensfoodblоg

Eat What You Want Day Фото: instаgram.com/ culinarydrоpout

Eat What You Want Day Фото: instаgram.com/ shackrеvolutiоn

Как сообщали Українські Новини, ученые установили, что полуфабрикаты могут вызвать рак.