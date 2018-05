Дело в том, что гостиницы отменяют бронь, дабы отдать номера по более высокой цене. Месяцы назад отели спокойно позволяли бронировать номера по обычной цене, но сейчас они понимают, что могут заработать намного больше и выдумывают невероятные причины, чтобы отменить бронь.

Marca приводит несколько примеров.

Вот здесь человека уведомили, что именно в те дни, которые он зарезервировал заранее, в гостинице не будет света и электричества.

Другой отель сообщает потенциальным гостям, что их компьютерная система дала сбой и ранее забронированные номера стали доступными для выбора. Конечно же, пострадали только те люди, которые бронировали 25-27 мая.

А есть и такие, которым просто отменяют бронь без указания причины. Так "повезло" одному фанату Ливерпуля, который забронировал отель за несколько месяцев до финала.

Booked my hotel for Kiev months ago. No @bookingcom have decided that they are gonna cancel it for me free of charge so I can re-book it for 15 grand! #Kiev #LFC #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/kSZKYlWfbR