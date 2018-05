В португальской столице Лиссабоне состоялся первый полуфинал 63-го песенного конкурса "Евровидение-2018".

Из 19 полуфиналистов в финал вышли 10 участников (в скобках приводится номер отделения в финале, к котором состится выступление участников по результатам состоявшейся после выступления жеребьевки):

Австрия, Сезар Сэмпсон – Nobody But You (1 часть)

Эстония, Элина Нечаева – La Forza (1 часть)

Кипр, Элени Фурейра – Fuego (2 часть)

Литва, Ева Зимаускайте – When We’re Old (1 часть)

Израиль, Нетта – Toy (2 часть)

Чехия, Миколас Йозеф – Lie To Me (2 часть)

Болгария, Equinox – Bones (2 часть)

Албания, Еугент Бушпепа – Mall (1 часть)

Финляндия, Саара Аальто – Monsters (2 часть)

Ирландия, Райан О’Шонесси – Together (2 часть)

Представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN выступит во втором полуфинале, 10 мая, под номером 18. Он исполнит песню Under The Ladder.

Ранее Українські Новини сообщали, 6 мая в Лиссабоне состоялась официальная церемония открытия "Евровидения-2018".