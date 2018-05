"Сейчас я объявляю, что США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия экономических санкций США, связанных с ядерной программой, против иранского режима", – сказал Трамп и подписал документ.

Он предупредил власти Ирана, что у них будут серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать ядерную программу.

"Экономические санкции высшего уровня вступят в силу, если режим продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще более крупные проблемы, чем у него были когда-либо до этого. Сделка позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем он разрабол бы ядерное оружие. Сделка сняла санкции с Ирана в обмен на очень незначительные ограничения по ядерной активности режима и никаких ограничений – в связи со злонамеренным поведением. Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", – добавил Трамп.

Pres. Trump says U.S. will withdraw from Iranian nuclear deal and reimpose sanctions, warning: "Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States." https://t.co/bMV2eVI5zk pic.twitter.com/x60UChhRGe