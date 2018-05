Ракета "Атлас" отправилась в космос с окутанной ночным туманом военно-воздушной базы "Ванденберг" в Калифорнии. Ожидается, что она прибудет на Марс 26 ноября.

Посадочный зонд доставит на поверхность сейсмометры, которые будут измерять тектоническую активность Марса. Выявленные колебания помогут пролить свет на то, как образовалась планета 4,6 млрд лет назад.

InSight — это стационарная станция, оборудованная сейсмографами для фиксирования подземных толчков на Марсе. С помощью полученных данных ученые рассчитывают исследовать внутреннее строение планеты.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p