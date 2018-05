Уже в третий раз на территории старинного замка в Чинадиево стартовал цветочный фестиваль флористов "Любовь в Сент-Миклош". Продлится он до 6 мая включительно.

Тысячи цветов нашли свое воплощение в разного рода инсталляциях, которые расположены как на территории замка, так и внутри крепости, пишет PMG.

На праздник пришли также почетные гости - Шандор и Герта Маргарет Габсбург-Лотринген - королевская чета из Австрии.

Здесь они открыли памятник (символ) "Пламя мира".

Шандор и Грета Маргарет Габсбурги-Лотринген не только великосветские лица королевского рода, но и деятельные миротворцы. Несколько лет назад потомки великой империи создали ассоциацию по продвижению мира The Flame of Peace. Это некоммерческая организация, которая не имеет ни политических, ни религиозных союзников. Символ ассоциации The Flame of Peace - "Пламя Мира" изготавливают из орехового дерева и установят на подставку из камня. Дерево символизирует мужество, силу, тепло, красоту, камень - твердость, стойкость и непоколебимость.