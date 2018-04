Летом в польской Гдыне пройдет масштабный музыкальный фестиваль Open'er Festival, на которым выступят легендарные Depeche Mode, пионеры три-хопа Massive Attack и виртуальная британская группа Gorillaz. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Open’er пройдет с 4 по 7 июля 2018 года на территории бывшего военного аэропорта.

Список артистов, которые в этот раз выступят на основной сцене, выглядит следующим образом: Depeche Mode, Bruno Mars, Arctic Monkeys, Nick Cave & Bad Seeds, Massive Attack, Gorillaz, Kaleo, MØ, Migos и польский певец Dawid Podsiadło.

Альтернативная сцена Alter stage будет представлена такими музыкантами как Alma, Dead Cross, Little Simz, Marmozets и Sevdaliza, в то время, как на палаточной сцене Tent stage сыграют David Byrne, Fleet Foxes, Glass Animals, Kali Uchis, PRO8L3M, YEARS & YEARS, La Femme, Sigrid, Odesza и Vince Staples.

Фестиваль Open’er был основан в 2002 году и впервые прошел в Варшаве. Хедлайнером того фестиваля выступил британский электронный дуэт The Chemical Brothers.

В 2003 г. Open’er переехал в Гдыню, где за 3 года перерос из однодневного в полноценный 3-дневный фестиваль. По мере роста масштабов росла и длительность, и в 2009-м Open’er продлили еще на один день.

За 10 лет организаторы мероприятия, концертное агентство Alter Art, провели около 210 дней на площадке Open’er. Сама площадка выросла с 3 гектаров в 2002 году до 75 га в 2013 году. За это время было построено в общей сложности 42 сцены высотой в 319 метров, что выше, чем высота Эйфелевой башни.

На Open'er Festival выступили такие известные музыканты: Cassius, Kosheen, Layo & Bushwacka!, Cypress Hill, Pink, Goldfrapp, Massive Attack, Snoop Dogg, Faithless, Fatboy Slim, Lauryn Hill, The White Stripes, Underworld, Placebo, Pharrell Williams, Franz Ferdinand, Sigur Rós, Scissor Sisters, The Streets, Kanye West, Basement Jaxx, Sonic Youth, Groove Armada, Beastie Boys, Muse, Björk, The Chemical Brothers, Jay – Z, Róisin Murphy, Editors, Arctic Monkeys, Gossip, Sex Pistols, Faith No More, Pearl Jam, Kasabian, The Dead Weather, Pavement, Coldplay, The Strokes, Pulp, M.I.A., Primus, Prince, Nick Cave and the Bad Seeds, Rihanna, Florence & The Machine, Red Hot Chili Peppers, Pharrell Williams, Kygo и другие.

Фестиваль также является отличной площадкой для польских музыкантов, позволяя им выступать перед аудиторией в десятки тысяч человек.

Напомним, Massive Attack и Gorillaz летом выступят в центре Киева.

Также в Киеве впервые пройдет Burning Man.