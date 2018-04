Выходит, что если человеку когда-нибудь суждено посетить поверхность Урана, он будет встречен не просто неприятным запахом, но и удушением. Кроме того, с учетом крайне низкой температуры в -200 градусов Цельсия, неприятные последствия начнутся задолго до того, как человек почувствует запах.

Исследователи давно подозревали, что в атмосфере Урана концентрация сероводорода значительно выше, чем в атмосфере Сатурна и Юпитера. Однако низкая температура, вызванная удаленностью планеты от Солнца, замораживает газ. Кристаллы газа могут образовывать облака, но спектрометрам значительно сложнее справиться с изучением твердых и тяжелых кристаллов.

