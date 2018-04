Об этом сообщает Jerusalem Post, пишет "Страна".

Также пользователи соцсетей публикуют фото и видеозаписи, на которых зафиксировано то, что происходит.

Есть информация, что стрельба произошла из-за попытки государственного переворота. Король был эвакуирован.

Издание отмечает, что пока не может подтвердить достоверность этих сообщений.

В то же время в Telegram-канале "Майор и Генерал" сообщается, что государственный переворот был инициирован армией Саудовской Аравии.

Rumors of #coup in #SaudiArabia spreading as sporadic gunfire has reportedly been heard near Royal Palace in #Riyadh.

Some sources say the Saudi King and the #Prince have left the Palace, moved to a military base.https://t.co/RjSA1flCK3 pic.twitter.com/SEFpCJE1ah