В честь дня рождения королевы, утром группа ирландских гвардейцев сыграла "Happy Birthday" во время смены караула.

Об этом сообщает официальный Twitter королевской семьи.

Но сегодня торжества по этому случаю не закончатся. А все потому, что британская королева имеет два дня рождения - один настоящий, а другой - официальный, пишет "ВВС-Украина".

Родилась королева Елизавета II 21 апреля 1926, но ее официальный день рождения, как правило, отмечают во вторую субботу июня.

Елизавета II, как правило, проводит свой настоящий день рождения с семьей. В то же время в воскресенье ее настоящий день рождения отметят артиллерийским салютом в Лондоне.

В Гайд-парке будет салют из 41 орудия, в Большом Виндзорском парке - с 21, а в Лондонском Тауэре - салют из 62 орудий.

This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP