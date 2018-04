"Исчезновение большинства кораблей военно-морских сил России из порта Тартус в Сирии. Эти пропавшие морские суда в настоящее время развернуты на море из-за возможных ударов в ближайшем будущем. Осталась только одна подводная лодка класса Kilo", – говорится в сообщении.

На спутниковых фотографиях, опубликованных порталом, видно, что свои места в порту покинули, в частности, многоцелевой фрегат "Адмирал Григорович" и ряд других надводных и подводных кораблей.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt