"Сейчас наши отношения с Россией хуже чем когда-либо прежде, даже во времена "холодной войны". Для этого нет оснований. Наша помощь нужна экономике России, и ее очень легко предоставить. Нам надо, чтобы все государства работали вместе. Остановим гонку вооружений?" – написал он.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?