"Зараз наші стосунки з Росією гірше ніж коли-небудь раніше, навіть у часи "холодної війни". Для цього немає підстав. Наша допомога потрібна економіці Росії, і її дуже легко надати. Нам потрібно, щоб всі держави працювали разом. Зупинимо гонку озброєнь?" – написав він.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?