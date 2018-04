Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2

Как пишет ЕП, она пояснила, что видео снято 7 апреля 2018 года в с. Петровка Ростовской области, возле границы Украины.

"Транспортные средства - это БМД, каждая из которых способна перевозить 3 членов экипажа и 5 десантников", - предположила Тлисова.

По ее словам, местные жители сообщили, что на видео уже второй конвой.

Журналист отметила, что ей прислали это видео друзья тех, кто его снял.

Вместе с тем, координатор портала журналистских расследований Bellingcat Эрик Толер сообщил, что видео было снято в 40 км от границы.

The original tweet with this Russian equipment video said that the BMP-3s were "tanks passing into #Ukraine", leading to a panic that this is a new Debaltseve. Geolocation shows the video was taken almost 40km from the border. The largest Russian base in the area is ~17km away. pic.twitter.com/uQecC3DGdV