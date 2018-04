Отмечается, что погибший жил в апартаментах Trump Tower, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В субботу вечером в небоскребе, где располагается офис компании Дональда Трампа и где он с семьей жил до переезда в Белый дом, произошел пожар.

Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

По словам представителей пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют.

Также сообщается, что количество пострадавших пожарных выросло до четырех человек.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf