Победительница Евровидения-2016, украинская певица Джамала впервые стала мамой. Об этом стало известно из ее официальной страницы в Instagram.

Как отмечается в посте, родила исполнительница первенца 27 марта.

"My best song ever Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018", - заявлено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Джамала вышла замуж по мусульманскому обряду в шикарном платье.

Впервые об отношениях Джамалы и Сеит-Бекира стало известно в сентябре 2016 года, когда она появилась на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов в компании симпатичного молодого человека. Осенью-2016 Джамала показала своего любимого мужчину.