В Европарламент подадут резолюцию c требованием о мониторинге расследований убийств на Евромайдане

Адвокаты бывшего Президента Украины Виктора Януковича и бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" пожаловались Европейскому парламенту на факты оказания противодействия со стороны украинских властей в расследовании дел по Евромайдану.

Об этом 25 марта сообщило бельгийское интернет-издание EU Reporter, специализирующееся на новостях Европарламента, передают Українські Новини.

Выступление нескольких украинских адвокатов на тему расследований расстрелов на Евромайдане депутаты Европарламента заслушали в ходе слушаний по вопросам защиты прав адвокатов и доступу к правосудию в Украине, состоявшемся 22 марта в главном здании Европарламента.

Как сообщает EU Reporter, на слушаниях были продемонстрированы 2 нашумевших документальных фильма-расследования – от израильской журналистки Анны Стефан и итальянского репортера Джиана Микалессина, которые представляют альтернативную версию касательно снайперов и расстрелов на Майдане. Журналистка Анна Стефан, как сообщается, лично присутствовала на слушаниях. Помимо евродепутатов на мероприятии было также несколько представителей неправительственных организаций из Бельгии и Польши. От Украины в слушаниях участвовали, в частности, адвокаты Виктора Януковича Ольга Просанюк и Александр Горошинский (он также представляет интересы арестованных бывших беркутовцев в Святошинском районном суде Киева).

По информации EU Reporter, на слушаниях также присутствовало несколько родственников жертв расстрелов на Евромайдане, которые "выразили недовольство официальными обещаниями властей и до сих пор добиваются справедливости". "Они проводят кампанию за более активное участие Европы в этом процессе, добиваются общественного контроля, чтобы ускорить справедливое и надлежащее расследование", - сообщает EU Reporter.

"Украинское правительство, которое было приведено к присяге после майдановских демонстраций, первоначально взяло на себя обязательство провести быстрое, всестороннее и беспристрастное расследование этого зверства (расстрелов на Евромайдане). За последние 4 года Европарламент, ООН, ПАСЕ и другие международные институты призвали украинские власти выполнить свое обещание и раскрыть правду об этом шокирующем убийстве протестующих. Но до сих пор официальное расследование не принесло практических результатов. Украинские правоохранительные органы заявляют, что именно правительство бывшего Президента (Украины) Виктора Януковича несет ответственность за расстрел невинных людей на улицах Киева снайперами. Но в других документальных данных, посвященных расследованию, делается попытка представить альтернативную версию событий: они указывают на то, что виновниками могли быть фактические лидеры протеста, которые впоследствии заняли высокие посты в правительстве", - заключает EU Reporter.

На своих страницах в социальной сети Facebook Ольга Просанюк и Александр Горошинский опубликовали фотографии и свои комментарии о прошедшем мероприятии.

Так, Просянюк отмечает: "Депутаты, международные эксперты и правозащитники рассматривали вопрос о верховенстве права и недопустимости нарушения прав человека. Отдельно довольно активно и оживленно обсуждался вопрос о давлении в Украине на суд и адвокатов, особенно в резонансных делах. В своей презентации я говорила не только о давлении на адвокатов в политических делах (видео с силовым выдворением Александра Горошинского из зала суда произвело ошеломляющее впечатление), а и об общих тенденциях и нарушениях прав адвокатов. В этом мне сильно помогли отчеты International Society for Human Rights и Support to justice sector reforms in Ukraine.

По словам Просянюк, ожидается, что вскоре в Европарламенте появится резолюция c требованием о мониторинге расследований убийств на Евромайдане.

В свою очередь, как сообщил адвокат Горошинский, "депутаты и правозащитные организации пришли к единому мнению, что дело Майдана расследуется необъективно и односторонне с нарушением норм Конвенции по правам человека". "У европейцев вызывает шок бездействие следственных органов при наличии доказательств применения оружия по активистам и силовикам с гостиницы Украина, консерватории и других секторов, которые находились под контролем активистов", - отметил он.

По его словам, помимо 2 скандальных кинолент, евродепутатам были переданы другие фото- и видеоматериалы, показания ряда свидетелей и потерпевших, которые подтверждают версию адвокатов.

Напомним, в конце февраля в эфире израильского телеканала ILand был показан документальный фильм-расследование под названием "Площадь разбитых надежд", герои которого утверждают, что были причастны к расстрелам на Евромайдане, а среди координаторов этой провокации могли быть некоторые тогдашние лидеры оппозции.

В ноябре 2017 года итальянский телевизионній канал Canale 5, входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с 3 гражданами Грузии К. Нергадзе, А. Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, утверждающими, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Евромайдана, и сотрудников "Беркута".