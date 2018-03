Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг обратился к пользователям с извинениями по поводу нашумевшего скандала с утечкой личных данных. Об этом 25 марта сообщили Politico.

Обращение Цукерберга обнародовали газеты: The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.

По его словам, проблемы связаны с приложением с тестами.

"Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы. Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь",- заявил Цукерберг.

Как сообщали Українські Новини, за неделю капитализация компании упала на 58 млрд долларов. Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европарламент для предоставления объяснений по делу о злоупотреблении персональными данными компанией Cambridge Anatytica.