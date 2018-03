"Поздравляем сэра Ринго Старра!" — говорится в тексте сообщения.

В рыцари Старра посвятил герцог Кембриджский Уильям. На церемонии также присутствовала жена музыканта, актриса Барбара Бах.

Congratulations Sir Ringo Starr!



Today at Buckingham Palace, the Beatles drummer was honoured by The Duke of Cambridge for his services to music. pic.twitter.com/bdSe2lrRwn