По стечению обстоятельств как раз в это время в ресторане ужинал форвард "красных" Роберто Фирмино. Персонал обратился к футболисту с особой просьбой, и тот согласился.

Каково же было удивление Андерсон и ее гостей, когда праздничный торт вместо официанта вынес их кумир. Бразилец обнял именинницу и даже сделал с гостями несколько фото.

Just when you thought this lad couldn't get any better. 👌



Bobby Firminho brings out my mates birthday cake 🎂.



What a guy 👏😁 pic.twitter.com/CJ8y5waxqw