Американская инди-рок группа Imagine Dragons выпустила музыкальное видео на песню Next To Me.

Клип опубликован на канале группы в YouTube, сообщают Українські Новини.

Режиссером 12-минутной истории об ошибках, их искуплении и любви, стал Марк Пеллингтон.

Композиция Next To Me была представлена 21 февраля и стала первым релизом музыкантов после выхода альбома Evolve, собрав за первые сутки более 3 млн прослушиваний.

Как сообщали Українські Новини, трип-хоп группа Morcheeba даст концерт в Киеве.

Более 40 тысяч украинцев "сидели" в электронных очередях, чтобы купить билеты на Imagine Dragons.