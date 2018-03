Победитель Евровидение-2009 Александр Рыбак решил вновь попробовать свои силы в вокальном соревновании и представить Норвегию во второй раз на конкурсе в Лиссабоне. Об этом сообщают Українські Новини.

Конкурсная композиция исполнителя называется That's How You Write A Song. Всего в финале норвежского нацотбора принимали участие 10 исполнителей. Международное жюри из России, Чехии, Эстонии и Македонии отдали исполнителю свои предпочтения. Всего в составе жюри были 10 стран и они могли проголосовать только за одного участника.

Однако не все фанаты Евровидения отнеслись положительно к выбору Норвегии и считают, что второй раз Рыбаку выиграть конкурс не удастся.

Как сообщали Українські Новини, победитель нацотбора на Евровидение-2018 MELOVIN заявил, что не ожидал таких высоких оценок от судей.